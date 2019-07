Un médecin se prononce sur le KO de Eumeu : L’intervention de l’arbitre était dangereuse

Sur sa page Facebook, Mamadou Mansour Diouf a recadré les internautes qui félicitaient l’arbitre. Selon le médecin-anesthésiste-réanimateur, l’intervention était dangereuse après le K.O pour le lutteur. In extenso.

À vous tous qui louez le geste de l’arbitre et lui décernez la Légion d’honneur pour lui « avoir sauvé la vie » retenez ceci une bonne fois pour toute :

La règle de base élémentaire en secourisme et en gestes d’urgence c’est « primum non nocere » : ne pas nuire. Soit on sait faire ou on ne sait pas faire et si on ne sait pas faire, on ne prend aucune initiative. Il n’y a aucune place pour l’improvisation ni pour l’émotion ni pour le sentimentalisme. Quand on ne sait pas la meilleure façon de rendre service à la victime, c’est de ne pas la toucher et d’appeler au secours ceux qui savent faire.

Ensuite cet arbitre n’est pas secouriste, c’est pas son rôle dans ce contexte : il y a un médecin du CNG sur place, il y a des sapeurs-pompiers formés au relevage des blessés et ils n’étaient pas à des kilomètres, ils étaient juste à deux pas. L’arbitre ne devait pas succomber à l’émotion.

Vous voyez les arbitres de foot, s’il y a un problème sur le terrain, ils font signe aux secouristes d’accourir pour porter assistance.

La mise en PLS (position latéral de Sécurite) dépend de certains critères à évaluer au préalable : la victime est-elle consciente ou pas ?

Respire-t-elle spontanément ou pas ? L’activité cardiaque est-elle présente ou pas (on perçoit un pouls ou non)?

Par ailleurs, la mise en place d’une minerve également va se faire suivant une technique et des précautions particulières.

Une évaluation neurologique (sensibilité et motricité) sera également faite rapidement pour rechercher une éventuelle complication neurologique : est-ce qu’il sent ses jambes ? il les bougent etc…

Vous voyez donc que le secourisme ne s’improvise pas et n’est pas une affaire d’amateurs.

Les arguments du genre « ndeyssane il voulait le sauver, yeurmeundé patati patata, c’est des foutaises et du grand n’importe quoi qui participent de la sorcellerie qui frappe ce pays : il faut s’en défaire.

En conclusion, que chacun garde ses vaches et l’ensemble du troupeau sera en sécurité.

Que chacun s’occupe de ses oignons et cultive son lopin de terre et l’ensemble du champ sera bien défriché.

« Non mais deuk bi mo méti quoi !

Gni wara nopi ameniou di ratatati thi louniou amoul bene kham kham ta kou wakh niou dal sa kaw ».

Pathétique et désespérant !

Mamadou_Mansour_Diouf

Médecin-Anesthésiste-Réanimateur