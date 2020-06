Alors que l’on se rapproche vers la fin du championnat anglais et sans doute du sacre des Reds de Liverpool après plus de 30 ans, l’avenir de Sadio Mané et Mohamed Salah refait surface.

Selon les informations diffusées par Castles dans Express, les deux stars de Liverpool sont citées dans un éventuel transfert peut être au prochain mercato estival.

Notre source indique que les offres pourraient être conséquentes afin de réinvestir cette somme dans le rajeunissement du secteur offensif.

« Les informations dont je dispose indiquent que Liverpool reste très intéressé par le recrutement d’un attaquant du type Timo Werner. Ils veulent un successeur à Sadio Mané et Mohamed Salah, si l’un ou l’autre ou les deux décident de réaliser leur ambition d’aller jouer dans la Liga », a-t-il révélé.

S’il n’est pas certain que Salah quitte les Reds de Liverpool, pour le cas de l’international sénégalais Sadio Mané, il n’est pas exclu qu’il arbore les couleurs du club merengue la saison prochaine.

Le natif de Bambali est depuis quelque temps dans le viseur des dirigeants du Real Madrid. Zinédine Zidane l’entraîneur du club madrilène serait même séduit par le profil du joueur de 28 ans.

Si l’on se fie aux éléments de Castles, les Reds pourraient céder le Sénégalais en cas de grosses offres de la part des dirigeants Merengues.