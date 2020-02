Une femme est décédée et 26 autres ont été blessées lorsque deux taxis sont entrés en collision au Cap samedi matin.

La collision a eu lieu au coin de Lavis Drive et de la 35th Avenue à Bishop Lavis.

Ambulanciers paramédicaux ER24; urgence, incendie et sauvetage; et la police était sur les lieux vers 07h30.

“Plusieurs personnes ont été éjectées et avaient besoin d’aide. Deux patients, un homme et une femme, avaient subi des blessures graves et ils ont été traités par des interventions avancées de maintien de la vie et emmenés à l’hôpital de Tygerberg par ER24 et Metro EMS,” a déclaré Ross Campbell, porte-parole de l’ER24.

L’une des patientes, une femme de 28 ans, est décédée à l’hôpital et les autres restent dans des conditions critiques.

Huit personnes ont été blessées modérément et 17 ont subi des blessures mineures. Ils ont tous été transportés vers des hôpitaux et des cliniques à proximité.

Des enquêtes sur l’accident sont en cours.