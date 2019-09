Une pirogue avec à son bord près de 40 personnes a chaviré, hier lundi, tard dans la soirée, au large de la Corniche Ouest (Dakar), près de l’île de la Madeleine. Un bilan encore provisoire fait état de 4 morts et de 35 rescapés dont 24 Sénégalais et 4 de nationalités française, allemande, suédoise et bissau-guinéenne.

Parmi les rescapés figurent un neveu du ministre des Forces armées Sidi Kaba, rapporte Les Échos. Il y a aussi une femme enceinte de 6 mois qui devait rentrer en France dans 3 jours.