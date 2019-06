Les habitants de Scat Urbam et de Grand Yoff n’en peuvent plus des agressions surtout quand c’est d’un nouveau genre jamais vu au Sénégal : le phénomène du « simol » qui permet à des bandes de jeunes de 20 à 50 jeunes armés de machettes et de couteaux d’agresser toute personne qui se trouve sur leur chemin fait rage à Scat Urbam après la Médina la semaine dernière.

Les populations ont lancé une alerte aux autorités.