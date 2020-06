Le lieutenant de police du nom de Daouda Guèye a été victime d’un cambriolage dans un immeuble à quatre étages à Pikine Tally Boumack en banlieue dakaroise. Le gradé de la police est aussi l’adjoint au chef de la Brigade des affaires criminelles (Bac) à la Division des investigations criminelles (Dic).

L’infraction a été en effet perpétrée en début de soirée du mardi 16 juin dernier. Aussitôt informées par le lieutenant, les limiers du commissariat d’arrondissement de Pikine débarquent sur place et constatent su place et constatent de visu le cambriolage. Ainsi, au cours du constat d’usage des faits, ils découvrent que les malfrats ont dû faire preuve d’efforts physiques intenses pour défoncer la porte d’entrée de l’appartement en question. Car des dégâts énormes ont été remarqués sur ladite porte.

Un coup d’oeil jeté à partir du seuil de la porte a permis aux policiers de constater une véritable pagaille à l’intérieur de l’appartement. Tout a été presque mis sens dessus dessous : des commodités et autres objects renversés par-ci et par-là et des paperasses éparpillés à même le sol.

Auditionné sur procès verbal, rapportent nos informateurs, le lieutenant de police à la Dic a déclaré avoir perdu des clés Usb dans lesquelles se trouvaient des documents, les parures en or de son épouse, la somme de 250 000 F Cfa et son arme de service, un pistolet de marque Taurus de calibre 9mm.

