M. M. Niasse et sa copine A. Sèye ont été placés sous mandat de dépôt pour vol commis la nuit avec effraction.

Selon L’Observateur, les deux mis en cause ont vidé la maison d’un Belge et emporté des objets de valeur estimés à 17 millions Fcfa.

Les faits ont eu lieu à Ngaparou où réside le Belge A. P. qui était le petit ami d’A. Sèye en qui il avait une confiance aveugle.

Après leur forfait, le policier radié et sa copine aménagent aux Maristes, à Dakar, pour ne pas se faire repérer.

Mais, après quelques jours d’enquête de la Section de Recherches, ils ont été arrêtés. Ils seront jugés prochainement.

