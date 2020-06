Une vidéo d’un policier retirant le genou de son collègue du cou d’un manifestant est devenue virale après avoir été partagée en ligne.

L’incident qui s’est produit à Seattle le samedi 30 mai a été décrit comme un acte salvateur, car beaucoup ont rappelé comment un incident similaire a conduit à la mort de George Floyd, qui a déclenché une série de manifestations aux États-Unis.

Il a également été comparé aux flics vérifiant les flics et l’une des leçons les plus graphiques et utiles de la triste mort de Floyd.

Voici la vidéo ci-dessous;



AfroPlanete

L’article Un policier retire le genou d’un collègue du cou d’un manifestant (vidéo) est apparu en premier sur Snap221.info.