Un policier a été surpris jeudi en flagrant délit d’accouplement avec une patiente atteinte de la maladie du Covid-19.

Le policier qui faisait partie de l‘équipe de six agents chargés de sécuriser le Centre de formation agricole (ATC) de Busia (Kenya) a été pris en flagrant délit vers 22 heures, alors qu’il entretenait des rapports sexuels avec une patiente infectée.

« À cette heure-là, lui et nous faisions un balayage dans la zone réservée aux femmes. Notre collègue s’est arrêté pour parler à une malade et nous avons poursuivi notre chemin. C’est alors que nous avons été interpellés par des cris de femmes. À notre arrivée, nous avons trouvé notre collègue et la patiente nus dans le lit », a témoigné un policier.

Toutefois, certains malades affirment que la patiente était consentante. « Elle (la malade) s’est rétractée lorsqu’elle s’est rendu compte que nous les avons vus et que la police était déjà sur le coup », a expliqué un témoin.

Pour l’heure la police n’a pas encore qualifié l’acte en attendant les résultats du test au coronavirus effectué sur le mis en cause, rapporte africanews.com.

Cet article Un policier surpris en pleins ébats avec une patiente atteinte de coronavirus est apparu en premier sur Sunubuzz.