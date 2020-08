Un policier tué et plus de 100 blessés au Liban

Le siège du ministère de l’intérieur au Liban a été pris d’assaut ce samedi par des manifestants en colère qui demandent des comptes aux autorités de l’État après la double explosion qui a fait 158 morts et plus de 5000 blessés, mardi dernier. Un policier a été tué dans les manifestations qui fait une centaine de blessés.

Le Premier ministre Assane Diab a annoncé la tenue d’élections législatives anticipées pour répondre à la crise qui secoue le pays.

