Mame Cheikh Mbaye n’est pas encore sorti de l’auberge. Lieutenant de Sokhna Aida Diallo, veuve de Cheikh Béthio, il a été déféré au parquet, ce lundi, selon libération online. Ce dernier doit faire face au maitre des poursuites pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Il a été arrêté après qu’un enregistrement de propos discourtois à l’encontre du chef religieux lui ont été prêtés. Des accusations qu’il avait battues en brèche en soutenant n’avoir jamais fait de telles déclarations.

Mais, ces dénégations n’ont pas empêché aux éléments de la Section de recherches de le cueillir avant de le placer sous le régime de la garde à vue. Son sort est entre les mains du procureur. Lequel après son audition peut classer l’affaire sans suite. Dans ce cas, le mis en cause sera libre et pourra retrouver les siens. Il peut également l’inculquer et demander son placement sous mandat de dépôt. Enfin, il peut bénéficier d’un retour de parquet si son face à face avec le maître des poursuites n’a pas eu lieu.