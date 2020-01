Ce sont les organisations de femmes et l’Association des juristes sénégalaises qui vont avoir du travail dans les jours à venir. En effet, une rocambolesque affaire de grossesse d’une jeune musicienne originaire de l’intérieur du pays est en train de pourrir l’atmosphère de Ndakaaru. Le nom du promoteur d’un grand institut est sur toutes les lèvres dans les salons huppés de la capitale. Il est accusé d’avoir engrossé une fille dont il a la tutelle. Cette fille, qui a environ 17 ans, est une chanteuse en herbe originaire de l’intérieur du pays qu’il loge et qu’il nourrit. Elle a même sorti un vidéoclip magnifique. La fille est connue pour avoir même participé pendant un moment à une célèbre émission de télé qui passait à la Tfm. Cette affaire, gérée dans la plus grande discrétion, indispose aussi bien une partie de la famille de la fille qu’une partie de la famille de ce Directeur d’institut privé … . Et certains n’excluent pas de porter plainte contre ce Directeur. Une affaire qui va faire des dégâts énormes si une plainte est déposée.

jotaay.net