Une argentine sauve un Sénégalais: « Je pensais que vous ne le feriez pas »

« Je pensais que tu ne me sauverais pas parce que je suis noir. » C’est la première chose qu’un enfant sénégalais âgé de dix ans a dit à une sauveteuse après avoir été arraché de la mer agitée qui l’avalait. Des mots qui indiquent clairement la perception des conditions dans lesquelles se trouve la société actuelle occidentale.

Une argentine sauve un enfant Sénégalais

C’est ce qui s’est passé sur une plage à Majorque en Espagne, où une sauveteuse argentine du nom de Macarena Cabrujo, âgée de 25 ans, est maintenant décrite comme une sorte d’héroïne. Mais au-delà du geste, courageux même s’il fait partie de sa mission, ses paroles ont également fait réfléchir.

C’était le samedi 27 juillet et Macarena avait terminé son programme de travail, décidant de s’arrêter sur la plage de Can Pere Antoni pour jouer au volleyball. À cette heure-là, les autorités locales avaient hissé le drapeau jaune et rouge à cause des mauvaises conditions de la mer. Cependant, la sauveteuse reste tout de même vigilante.

En fait, Macarena a remarqué que l’enfant se noyait près des bouées, à 200 mètres de la côte. Elle a immédiatement plongé, malgré la mer agitée, tout en ne remédiant pas immédiatement aux dispositifs de secours flottants. « Tiens-toi à moi, sortons de la mer ensemble », lui dit-elle pour le rassurer dès qu’il l’aura atteinte.

Des propos poignants

Ils se sécurisent aux bouées, tandis que la sauveteuse argentine se rend compte que ni dans l’eau ni sur terre il n’y avait aucun signe d’équipes de secours. C’est à ce moment que l’enfant la regarde et dit: « Je pensais que tu ne me sauverais pas parce que je suis noire ». « Tu es beau, je suis venue pour te sauver », a été la réponse apaisante de la jeune fille de 25 ans. « Je lui ai fait des bisous en m’assurant de sortir ensemble de la mer agitée », a-t-elle ajouté.

« Si un garçon de dix ans en vient à penser cela, c’est la défaite de la société », a déclaré Macarena aux médias, qui souhaitait raconter ce qui s’était passé. Un fait qui défraie la chroniques dans la moitié du monde. Cette histoire s’est répandue dans différents pays à cause de l’impact des paroles du petit Sénégalais.

Source : gauchonews.it