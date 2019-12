Une bagarre qui a éclaté entre le griot du président Macky Sall et non moins député-maire de Agnam, le conseiller économique, social et environnemental, Mamadou Lamine Diouf, a failli viré au drame, rapporte Canal221.

Selon la source, la bagarre a eu lieu il y une semaine, dans le bureau de Thierno Bâ, ex-mari d’Aminata Tall. Le sieur Diouf ayant touché Farba Ngom, ce dernier a dégainé une arme. N’eut été l’intervention des gens présents dans la salle, le pire aurait pu se produire.

