La chanteuse ghanéenne Mzbel a mis en garde les femmes qui vont sur les médias sociaux pour l’insulter. Elle les invite à cesser cet acte, sinon elle couchera avec le petit ami de chacune d’elles, soutient-elle.

Mzbel a déclaré que cela ne serait pas la seule façon pour elle de répondre à ces femmes.

Elle a écrit:

“Vous savez que je suis une bad girl … ces femmes qui m’insulent sur les médias sociaux, vous devez vous en défaire, sinon je clique sur votre nom, je cherche votre photo et votre emplacement et je m’efforce de coucher avec vos petits amis et si je le fais, ils vont certainement vous quitter… “, a t-elle dit toute confiante.