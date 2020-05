Pas question pour Magali Berdah, de se laisser aller ! À l’approche de l’été, la directrice de l’agence Shauna Events a décidé de parfaire sa silhouette. Comme le montrent ses photos et vidéos publiées sur Snapchat ce lundi 18 mai 2020, la mère de famille se trouve actuellement à la fameuse Clinique des Champs Elysées.

Face aux interrogations des internautes, Magali Berdah s’est d’ailleurs livrée à nos confrères de StarMag.com : « J’ai subi une seconde liposuccion. On m’a redessiné l’abdomen, retiré mes poignées d’amour, lipoaspiré la graisse autour des genoux, des bras ainsi que l’intérieur et l’extérieur des cuisses. Une partie des masses adipeuses prélevées a permis de regalber certaines courbes de mon corps. Le chirurgien (Benjamin Azoulay) a comblé deux creux latéraux au niveau de mes fesses qui s’étaient affaissés après mes trois grossesses. » révèle-t-elle.

Une énième intervention

Contrairement à certaines qui n’assument pas leur recours à la chirurgie esthétique, Magali Berdah, elle, a préféré jouer la carte de l’honnête : « Pourquoi me planquer ? C’est ridicule ! Je suis très à l’aise avec tout ça. J’ai régulièrement parlé de mes opérations sur le plateau de TPMP. Ce n’est pas un sujet tabou pour moi contrairement à d’autres personnalités des médias qui préfèrent le taire. Je ne critique pas leur choix, mais en ce qui me concerne, j’assume et ne joue pas de double jeu ».

Cette nouvelle opération de chirurgie esthétique est aussi l’occasion pour Magali Berdah de faire le point sur le nombre d’interventions qu’elle a subi : « J’ai déjà subi une lipo il y a deux ans mais je n’ai malheureusement pas été assez rigoureuse avec mon alimentation. […] À 38 ans, j’ai déjà osé quelques petites retouches. J’ai fait enlever mes poches sous les yeux, corriger mes cernes, poser des implants mammaires, gonfler mes pommettes et je me suis fait refaire les dents ». Elle ajoute : « Tous les six mois environ, je fais des injections de toxine botulique, des comblements des rides à l’acide hyaluronique et je me fais repulper mes lèvres. »

Une liposuccion en couple

Sur Snapchat, Magali Berdah n’a pas hésité à montrer que son compagnon l’accompagne dans son aventure. La businesswoman explique donc qu’il s’est fait redessiner la sangle abdominale grâce à une nouvelle technique révolutionnaire : « Stéphane est entré dans ma vie il y a maintenant un an et demi. Il m’a soutenu à travers toutes les polémiques. Je n’envisage pas de faire quoi que ce soit sans lui. Il est devenu mon pilier. Je voulais qu’il soit à mes côtés au bloc opératoire ! »

