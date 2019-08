Actuellement en vacances dans le sud de la France, le Président Macky Sall a dépêché, lundi après-midi, une délégation au domicile parisien de feu Jacques Diouf, décédé le 17 août, pour présenter ses condoléances.

Conduite par le Ministre de l’Education, Mamadou Talla, elle était également composée du Secrétaire d’État chargé chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moise Sarr, de l’Ambassadeur du Sénégal à Paris Bassirou Sène, et du Consul général du Sénégal à Paris, Amadou Diallo.

« Le Sénégal vient de perdre un de ses plus valeureux fils avec le décès de notre compatriote Jacques Diouf. Il a été pour moi un collaborateur efficace au début de mon premier mandat », avait déjà salué sur Twitter le chef de l’État sénégalais, dans les premières heures qui ont suivi l’annonce du décès du l’homme politique et diplomate sénégalais, samedi soir.

L’ancien Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qu’il a dirigée de 1994 à fin 2011, est décédé à Paris des suites d’une longue maladie, à l’âge de 81 ans. Jacques Diouf a marqué de toute son empreinte à la tête de cette organisation onusienne. Par sa longévité record (3 mandats de 6 ans). Mais aussi et surtout par des opérations spectaculaires consistant à récolter des fonds à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, en collaboration avec le secteur privé et des stars planétaires.

La levée du corps de Jacques Diouf aura lieu ce mercredi à 10 h, à la maison funéraire de Menilmontant, dans le 11e arrondissement de la capitale française. La dépouille mortelle quittera Paris pour le Sénégal, jeudi.

Le Soleil.