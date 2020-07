Un scandale sexuel éclabousse le quartier Guinaw Rail Sud de Pikine. Une élève en classe de Cm2 a été « violée et engrossée » par son colocataire âgé seulement de 14 ans.

Selon Les Échos qui vend la mèche dans sa parution de ce mardi, le jeune garçon profiterait de l’absence de la maman de la fille pour la forcer à coucher avec elle.

Le mis en cause, El Hadj S. H. aurait violé à plusieurs reprises la fille qui finit par tomber enceinte.

Son bourreau dénoncé, la maman de la fille a porté plainte contre le mis en cause qui brandit l’excuse de la provocation et soutient que la victime était consentante.

Malgré ses dénégations, il a été placé sous mandat de dépôt pour viol commis sur mineure suivi de grossesse évolutive de deux mois.

