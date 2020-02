PUBLICITÉ

Un groupe de touristes bloqués près du sommet de la plus haute montagne du Royaume-Uni a été sauvé grâce à une équipe de secours en montagne écossaise et à une application qui a aidé à les retrouver.

Les touristes étaient bloqués dans une tempête de neige près du sommet du Ben Nevis. Ils étaient partis en randonnée et semblaient se perdre. Pour aggraver les choses, le groupe était à peine préparé pour le temps – ils portaient des baskets et n’avaient pas de piolets, de crampons ou de cartes.



Heureusement pour les touristes, cependant, ils avaient un téléphone portable avec service. Et sur ce téléphone, il y avait une application: What3words.

Les membres de l’équipe de sauvetage de l’Écosse Lochaber Mountain Rescue Team ont utilisé l’application pour trouver le groupe lundi soir. What3words fonctionne comme un GPS convivial – superposant trois mots simples sur à peu près n’importe quel emplacement sur la planète.

Les touristes sont «extrêmement chanceux» d’avoir survécu, réussissant d’une manière ou d’une autre à supporter un blizzard avec un facteur de refroidissement éolien de -20 degrés sans l’équipement ni l’équipement nécessaires, selon le groupe de sauvetage.

“[Ils n’avaient] pas de kit d’hiver – pas de piolets, pas de crampons et pour autant que nous sachions pas de cartes”, a déclaré l’équipe de sauvetage sur Facebook. “Trois des gars étaient dans des entraîneurs! Ils étaient à environ 150 mètres dans Coire Eoghainn sur une glace escarpée et s’ils avaient glissé ou descendu plus loin, les conséquences auraient pu être bien plus graves.”