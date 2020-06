Un utilisateur de Twitter a publié une photo de la lettre que sa grand-mère de 70 ans a écrite à Dieu avant de finalement faire ses adieux à notre monde.

Dans la lettre, la femme du nom d’Eva Mabena a remercié Dieu de lui avoir donnée la force de résister au diabète et à l’hypertension pendant tant d’années et l’avoir aidée à élever seule ses enfants.

Lisez sa lettre complète ci-dessous telle que partagée par @_SegoMogorosi:

«Très cher Père céleste,

Je vous remercie de me garder en sécurité dans vos bienfaits pendant 70 ans.

Vous m’avez donné la force pour survivre à ma maladie du diabète et de l’hypertension, et d’élever 4 enfants en tant que mère célibataire. Je suis reconnaissante pour toute cette indépendance et cette capacité de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans vous.

Je vous remercie encore et je reste votre fidèle servante et enfant.

Eva Mabena ”