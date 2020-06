Les spéculations sur l’avenir de Kylian Mbappé vont continuer à aller bon train durant tout le mercato estival. Le jeune international français de 21 ans fait fantasmer toutes les grandes écuries européennes, comme le Real Madrid ou Liverpool. Les Reds, récents champions d’Angleterre , pourraient vouloir ajouter une nouvelle arme offensive aux côtés de Roberto Firmino, Sadio Mané et Mohamed Salah.

Dans Goal, Bruce Grobbelaar, légendaire gardien de but de Liverpool entre 1981 et 1994, a prévenu Kylian Mbappé : il devra élever son niveau pour prétendre à une place dans le 11 de Jürgen Klopp. « Eh bien, si Mbappé vient à Anfield, il devra prouver sa valeur à coup sûr (…) Quiconque vient à Anfield, comme vous le voyez avec Takumi Minamino, doit s’améliorer énormément afin d’espérer être titulaire. Si Mbappé veut jouer à Liverpool ? Celui qui ne souhaite pas jouer avec ce club doit aller voir un médecin, et vite », a lancé Bruce Grobbelaar, pas encore entièrement conquis par le champion du monde 2018, auteur de 33 buts en 37 matchs cette saison avec le PSG.