Le Sénégal a été réélu, hier mercredi, au Conseil exécutif de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), a annoncé le ministère de la Culture et de la Communication dans un communiqué. Selon les quotidiens Libération et Enquête qui citent l’Aps, la réélection du Sénégal au sein de cet organe s’est faite lors de la 40e session de la Conférence générale de l’organisation, en cours à Paris (12 au 27 novembre), en France.

Le Sénégal a recueilli 157 votes favorables, prolongeant ainsi son bail au sein du Conseil composé de 58 États membres élus chacun pour un mandat de quatre ans. Élu par la Conférence générale et agissant sous son autorité, la mission de cette organe est d’étudier le programme de travail de l’Unesco et les prévisions budgétaires que lui soumet le Directeur Général. La délégation sénégalaise à Paris est conduite par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.