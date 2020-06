Les étudiants de l’université Alioune Diop de Bambey continuent de dénoncer les nombreux maux d’ordre social et pédagogique qu’ils subissent au jour le jour.

Invité de la Rédaction de SeneNews, le président de coordination des étudiants de Bambey, Mouhamadou Sarr est longuement revenu sur les problèmes de logements sociaux et de restauration.

« En effet, depuis le début de l’année académique nous réclamons des conditions de vie et d’étude qui sont acceptables. L’université de Bambey était d’abord un CUR avant de devenir une université, la capacité d’accueil est estimé à 2000 étudiants. Aujourd’hui elle compte plus de 8000 étudiants répartis entre Bambey Ngoundiane et Diourbel », déclare t-il.

