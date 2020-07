Mal de tête, piqûre de méduse ou de moustique, coup de soleil… Voici 13 remèdes de grand-mère pour soulager les p’tites urgences des vacances d’été.

Entre les (inévitables ?) coups de soleil, les nez qui saignent, les maux de tête, les verrues, les ampoules… l’été, ce n’est pas forcément une saison de tout repos ! Pour des vacances sereines, on peut adopter quelques « astuces de grand-mère » qui ont fait leurs preuves.

Quelques ingrédients « de mamie » à avoir dans l’armoire à pharmacie : du jus de citron (antibactérien et anti-inflammatoire : à utiliser pour nettoyer naturellement les plaies, par exemple), du bicarbonate de soude (antifongique et assainissant : à utiliser contre les mycoses et la transpiration, par exemple), de l’argile verte (cicatrisante et anti-inflammatoire : le top pour les blessures des sportifs) et… de la pomme de terre, une alliée insolite mais indispensable contre les coups de soleil !

Aromathérapie, homéopathie et astuces de grand-mère

On peut y ajouter quelques huiles essentielles : l’huile essentielle de menthe poivrée (Mentha piperita L. var piperita.), par exemple, qui lutte contre les maux de tête et le mal des transports, ou encore l’huile essentielle de lavande aspic (Lavandula latifolia Medikus) qui s’utilise contre les coups de soleil, les piqûres et morsures d’insectes, les plaies et les mycoses – un véritable couteau-suisse. Attention tout de même aux contre-indications : demandez conseil à votre pharmacien.

Enfin, pour compléter la trousse SOS, quelques remèdes homéopathiques : Ledum Palustre 7 CH (contre les piqûres de moustiques), Belladonna 5 CH (contre les coups de soleil), Nux Vomica 5 CH (contre les ingestions et les excès d’alcool) ainsi que Apis 5 CH (en cas de légère allergie au soleil).

