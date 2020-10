Urgent: 16 morts et plusieurs blessés dans un très grave accident à Alou Khagne

(Dakar) C’est tout simplement une catastrophe. Seize personnes ont trouvé la mort dans un accident survenu à Alou Khagne.

C’est un accident grave qui vient de se produire à Alou Khagne. En effet, un bus de 70 places est entré en collision avec un camion frigorifique.

Bilan : seize morts ont été dénombrés selon la Rfm qui en a donné l’information. Les victimes, de même que les blessés, ont été transférées à l’hôpital Amadaou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Nous y reviendrons.

Thiès

Thiès, chef-lieu de la région éponyme, est l’une des plus grandes villes du Sénégal. Elle est située à 70 km à l’est de Dakar.

Fondée il y a plus de 100 ans, son développement correspond à l’implantation de l’Escale et à la Création de la ligne de chemin de fer de Dakar-Bamako. La création de comptoirs commerciaux et d’ateliers de réparation de la régie des chemins de fer a été un facteur déterminant dans la croissance de la «capitale du rail» .

C’est le chef-lieu du département de Thiès et celui de la région de Thiès.

En novembre 20083, trois communes d’arrondissement ont été créées à Thiès : Thiès Est, Thiès Ouest et Thiès Nord.

La ville est rattachée au réseau de l’Association internationale des maires francophones (AMF).