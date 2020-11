Urgent: 59 candidats à l’immigration clandestine arrêtés par la brigade de gendarmerie de joal

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



L’immigration clandestine, l’immigration illégale, ou parfois immigration irrégulière est l’entrée illégale, illicite, ou discrète sur un territoire national d’étrangers n’ayant pas réalisé les formalités attendues.

Cette immigration est considérée comme illégitime, car elle se distingue de l’immigration régulière par l’existence de législation, de traités, de jurisprudences ou d’autres règlements parfois sévères qui ont été mis en place par des États-nations et qui sont contournés. L’illégalité se caractérise par le fait que ces personnes étrangères ne possèdent pas les documents ou conditions requis par la loi ou les traités pour autoriser leur entrée, ou bien par la poursuite de leur séjour après expiration des documents.

Suivant les législations, elle peut également concerner des passeurs. La clandestinité se caractérise par le fait que l’entrée et le séjour soient cachés, c’est-à-dire réalisés avec une certaine discrétion, parfois à l’abri des regards. L’irrégularité se caractérise par le fait de ne pas respecter les différentes règles en vigueur, notamment les lois, règlements, procédures relatives au séjour d’un étranger. Pour les pays qui appliquent les décisions de la Cour européenne de justice, le séjour irrégulier n’est plus un délit à la suite d’une décision de la Cour européenne de justice.

SANCHI

Surnommée « la rivale d’Eudoxie Yao », Sanchi fait-elle le poids face à l’Ivoirienne qui, lors d’un bref passage à Dakar, au Sénégal, a mis KO des dignitaires de ce pays d’Afrique de l’Ouest ? A vous d’en juger, à travers ces photos.