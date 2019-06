Urgent – Accident à Touba: une victime et 6 personnes blessées

Un mort et six blessés graves: c’est le bilan de l’accident survenu sur l’axe Touba-Darou Moukhty, rapporte la Zik Fm. Un véhicule de transport en commun, sept places immatriculé LG 3106 Cen entré en collision avec un camion immatriculé LG 2177 C en provenance de Darou Moukhty Alertés, les éléments des sapeurs pompiers se sont rendus sur les lieux. Le corps sans vie de la victime est un homme âgé de 50 ans a été déposé à la morgue de l’hôpital Matlaboul fawzaïni de Touba et les blessés sont admis en urgence pour les premiers soins.

