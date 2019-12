Les drames se succèdent sur le sinueux circuit mortel. Très tôt ce matin, un taxi y a violemment percuté un 4×4 qui s’est aussitôt renversé sur la route (photo). Confrontés à un problème du fait du brouillard et de la fumée noirâtre que dégage le Centre d’Enfouissement technique (CET), et roulant à vive allure, d’autres sont venus percuter les deux véhicules. Il s’en est suivi un carambolage qui a occasionné d’importants impacts sur 6 automobiles. Un passager a perdu la vie dès suite de ses blessures et 13 autres devront être admises aux urgences.

