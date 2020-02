Thione NIANG a été auditionné hier de 20h à 2h du matin au commissariat de police de Rufisque sur instruction du Procureur de la République.

« Le commissaire m’a informé que c’est le procureur qui a demandé qu’on m’auditionne en toute urgence.

Je ne sais pas ce qui se prépare mais je me bats et me battrais toujours pour les principes auxquels je crois quel qu’en soit le prix. Je place ma confiance en Dieu et prépare ma défense avec mon Avocat », a déclaré Thione NIANG.

Cette audition intervient quelques semaines après que Thione Niang dénonça un harcèlement de la part de la police de Bargny suite à l’ouverture de son auberge « Sendou International House ». Mais la Police était montée au créneau pour révéler que l’auberge ne disposait ni de registres, ni de fiches de Police. Ce qui constitue une violation de la loi en vigueur portant règlementation des établissements d’hébergements touristiques.

Abdoul K. Coulibaly – Senegal7