Cette annonce de Thiat du mouvement Y en a marre va certainement surprendre les Sénégalais. “Le faux médecin Amadou Samba est libre”, lâche le rappeur lors de la conférence de presse sur la gestion de la Covid 19.

“On ne peut incarcérer ceux qui manifestaient pour la réouverture des mosquées et les rouvrir après, c’est incohérent. Assane Diouf, on peut ne pas être d’accord avec ces injures, mais il a dénoncé la réouverture des écoles et finalement l’Etat ne l’a pas fait alors qu’est ce qui justifie son incarcération ? “, se demande Thiat.

“On a libéré Boughazelli et le faux médecin. Donc, ils sont en train d’emprisonner les patriotes et laisser des bandits libres”, ajoute-t-il.