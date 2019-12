Hery Djehuty, l’assistant de Kémi Séba a été relâché hier tard dans la soirée, il s’est rendu lui même à l’aéroport et est en ce moment même en route pour le Bénin selon les informations obtenues par SeneNews.com de sources sûres. Kémi Séba, interpellé pour le motif d’ »injure publique envers un chef d’Etat » reste quand à lui toujours en détention à Ouagadougou et sera fixé sur son sort ce lundi matin.

Après plusieurs heures d’interrogatoire ce dimanche, Kémi Séba devra faire face au procureur de la république de Ouagadougou. Une incarcération? une relaxe? une expulsion? sera décidée à la suite de ce face à face.

Rappelons que au lendemain de l’annonce de la fin du Franc CFA et suite aux critiques de Kémi Séba adressées au président KABORE et à l’ensemble des présidents du G5 Sahel, Kémi Séba et son assistant Hery Djehuty ont été interpellés et conduits au commissariat de Ouagadougou. Ils s’étaient rendus à Ouagadougou, ou ils ont animé ce samedi 21 décembre 2019 une conférence sur le thème « Le Rôle de la jeunesse africaine pour plus de sécurité au Sahel » devant une salle remplie de 900 personnes.

