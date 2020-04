Le conducteur de moto Jakarta qui avait convoyé le patient testé positif à Tivaouone a été retrouvé à Bambey avant d’être placé en isolement avec sa famille. L’affirmation est de Ndeye Aissatou Touré Ba, préfet de la localité, “depuis qu’on a été mis au courant que le Jakarta-man qui avait conduit le cas confirmé à Tivaouane habitait Bambey, nous avons fait des investigations, et avons fini par l’identifier, et situé, assure-t-elle. Pour l’instant, cette personne est considérée comme un cas suspect. Avec le médecin-chef, nous avons pris des mesures pour que sa famille soit confinée. Et que les personnes qui habitent dans la maison soient surveillées. Tous les matins, une prise de température est faite, nous avons même prépositionné des agents de police pour nous aider à garder la famille dans la maison”, a déclaré l’autorité administrative.

