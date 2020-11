Urgent: Ce que Feu Ndiaye Doss avait révélé sur le ralliement d’Idrissa Seck, Malick Gakou

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Macky Sall est un homme d’État sénégalais, né le 11 décembre 1961 à Fatick, président de la République du Sénégal depuis 2012.

Membre du PDS, il soutient le président Abdoulaye Wade lors de l’élection présidentielle sénégalaise de 2000. Par la suite, il est ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique de 2002 à 2003, ministre de l’Intérieur et des collectivités locales de 2003 à 2004, Premier ministre de 2004 à 2007 puis président de l’Assemblée nationale de 2007 à 2008.

En 2008, après un conflit avec le président, il quitte le PDS et fonde l’APR, parti avec lequel il remporte l’élection présidentielle de 2012.

Au pouvoir, il s’engage à lutter contre la cherté de la vie, le chômage des jeunes et la corruption. Il met en place un vaste programme d’infrastructures et un plan de développement intitulé Plan Sénégal Émergent. Il est réélu pour un mandat de cinq ans (le second quinquennat depuis l’indépendance du pays) lors de l’élection présidentielle de 2019.