Urgent – Charles Faye matraque Condé: “si vous n’êtes pas content vous vous levez et vous foutez le camp “

Cellou Dalein Diallo, né le 3 février 1952 à Labé, est un homme d’État guinéen.

Premier ministre de décembre 2004 à avril 2006 et candidat à l’élection présidentielle de 2010, qu’il perd au second tour face à Alpha Condé, il est à partir de 2007 président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Diplômé de l’École nationale d’administration de Guinée (Conakry), Cellou Dalein Diallo a rapidement intégré la Banque guinéenne du commerce extérieur, actuelle Banque centrale de la République de Guinée, en qualité de chef du bureau d’études.

Il a par la suite rejoint la Banque centrale de Guinée au poste de directeur du Département de la comptabilité et du budget puis de directeur général des Affaires économiques et monétaires.

Par la suite, il est promu administrateur général adjoint de l’ACGP (Administration et contrôle des grands projets), entité rattachée à la Présidence de la République chargée de veiller à l’exécution diligente des projets de développement.

Cellou Dalein Diallo est le ministre guinéen à la plus grande longévité sous la Seconde République. Considéré comme un homme de dossier, il dispose d’une crédibilité certaine au niveau des instances financières internationales comme le FMI ou la Banque mondiale1.

En effet, de juillet 1996 à avril 2006, il a tour à tour occupé les postes de ministre des Transports, des Télécommunication et de l’Environnement, de ministre de l’Équipement (Transport, Travaux publics, Télécommunications et Environnement), de ministre des Travaux publics et des Transports, de ministre de la Pêche et de l’Aquaculture1.