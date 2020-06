Serigne Bass Abdou Khadre tient demain à 16 heures une importante déclaration à la Résidence Khadimou Rassoul, sise en face de la Grande Mosquée de Touba, en présence des chefs de village. Une information qui est parvenue de notre correspondant à la ville sainte.

Rappel

La sortie du maire de Baobab-Mermoz-Sacré Coeur Barthélémy Dias, a récemment alimenté un débat sur la place publique relatif au bradage du littoral situé dans sa commune précisément au quartier Mermoz.

Des célébrités politiques et religieuses ont eu à bénéficier de ces titres indûs, et la récente révélation du journaliste Madiambal Diagne, cite le porte parole du Khalife Général des Mourides Serigne Bass Abdou Khadre. Ce dernier, va surement appesantir demain sur ces accusations et essayer d’apporter des éclairages aux fidèles.