Urgent: Conflit autour du TF N 1451/R de 28 HA 3A 96CA: la SCI Thiandoum poursuit Tahirou Sarr pour escroquerie sur des derniers publics

A croire que l’affaire des 94 milliards de francs est la plus vieilleet la plus riche en procédures dans l’histoire judiciaire du Sénégal. Après moult péripéties judiciaires, cette histoire qui est née, il y a 27 ans, s’est prolongée devant le Tribunal correctionnel de Dakar où, par citation directe,la SCI Thiandoum a traduit Tahirou Sarr pour escroquerie portant sur des deniers publics. L’affaire sera évoquée le 3 décembre. Mais des négociations sont en cours.

27 ans n’ont pas suffi pour boucler la boucle dans ce litige qui entoure le Tf n°1451/R. Dernièrement, cette affaire a fait couler beaucoup d’encre et de salive avec le leader du Pastef, Ousmane Sonko, qui l’a remise sur la place publique. Avec des plaintes et des contre-plaintes. A titre de prolongation de cette affaire, la SCI Thiandoum a servi une citation directe à Seydou Sarr alias Tahirou Sarr, celui qui est accusé d’avoir acheté par l’entremise de sa société Sofico SA,le titre foncier auprès des héritiers à 2,5 milliards, pour le revendre à 94 milliards. Pour la petite précision, la SCI Thiandoum est le mandataire des héritiers. En effet, après 27 ans de procédure, les héritiers ont donné mandat à la SCI Thiandoum (une société immobilière)pour la régularisation et la récupération du titre foncier et la mise en œuvre de la procédure d’indemnisation. Une procédure d’indemnisation a ainsi été entamée, en 2014, pour la totalité, c’est-à-dire les 28ha3a96ca. Et manifestement, cette procédure n’a pas abouti. Qu’est ce qui s’est passé ? Qu’est-ce qui bloque dans ce dossier ? Nous donnons notre langue au chat.

Des négociations en cours

Mais, ce qui est sûr, c’est qu’à la suite de cette procédure pénale enclenchée contre l’homme d’affaire Tahirou Sarr, à travers une citation directe, des négociations sont en cours. Vont-elles aboutir ou vont-elles encore faire fiasco ?Nul ne sait.

Faut-il le rappeler, Tahirou Sarr, semble-t-il, n’aurait pas encaissé les 94 milliards de francs. Il résulte du rapport d’enquête parlementaire que l’homme d’affaire a déboursé au total plus de 3 milliards pour la cession de créance et c’est d’accord parties, avec les procurations des 5 familles héritières de feue Mbagour Diagne. 2,5 milliards ou 3 milliards, en tout cas, plusieurs chiffres ont été avancés. Combien Tahirou Sarr a encaissé réellement, en retour ?

Quoi qu’il en soit, du côté des héritiers, on soutient que le Tribunal a ordonné la radiation de toutes les inscriptions qui étaient sur ce titre foncier. Du coup, ils entrent en possession de leurs biens.

Le 3 décembre prochain, les deux parties vont encore se faire face. Si entre-temps les négociations ne donnent rien, la procédure va se poursuivre contre Tahirou Sarr. Ce dernier ne voudra certainement pas perdre ce qu’il a investi.