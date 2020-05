Après 9 mois de confinement, le bébé de Coralie Porrovecchio a enfin pointé le bout de son nez. Ce 25 mai, la star de télé-réalité, qui s’est fait découvrir dans la saison 9 de l’émission “Secret Story”. A 24 ans, elle a donné naissance le 23 mai dernier à son premier enfant, fruit de ses amours avec le footballeur de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara.

“Merci la vie. Je t’aime mon fils”

L’ex Miss devenue WAG a expliqué sur son compte Instagram que sa vie avait pris “tout son sens” ce jour là. Et d’ajouter : “Après 24 ans d’existence j’ai enfin rencontré l’amour de ma vie que j’attendais depuis si longtemps”. La jolie brune a expliqué : “Je n’ai pas les mots pour vous expliquer au combien je me sens enfin complète et que ce petit bébé si parfait était la seule chose qui manquait à ma vie”.

Elle qui n’avait pas dévoilé le sexe de l’enfant avant sa naissance en a profité pour annoncer que son petit garçon s’appelle Leeroy. La jeune maman lui a promis qu’elle serait “toujours là” pour lui. Elle lui a également fait la promesse de le “chérir” et de “l’aimer jusqu’à son dernier souffle”. Et de conclure : “Merci la vie. Je t’aime mon fils”.

“Tu as été si forte, je suis tellement fier de toi”

De son côté, le papa a écrit une belle déclaration à sa chérie. Il a confié sur Instagram, ce lundi : “Dieu merci 23/05/2020 – Je ne te remercierai jamais assez my love de m’offrir le plus beau cadeau du monde avec la naissance de notre fils !! Tu as été si forte, je suis tellement fier de toi, je t’aime… et je vous aime tous les deux désormais ! Longue et belle vie à notre fils Leeroy. Nous serons toujours là pour t’apporter le bonheur dont tu as besoin !! Je vous aime !” Félicitations aux parents pour ce beau bébé !

