EMEDIA – On en sait un peu plus sur un des trois cas issus de la transmission communautaire.

Selon des informations obtenues par Emedia, il s’agit d’un citoyen de nationalité étrangère, établi à Saint-Louis depuis longtemps. Toutefois, ce qui inquiète par rapport à sa situation, c’est qu’il ne sait pas où, ni comment ni quand il a pu être infecté au coronavirus.

Le patient, qui s’est adressé à notre correspondant à Saint-Louis révèle, en effet, qu’il ne s’est pas rendu en Europe depuis le mois d’août dernier et n’a pas non plus voyagé dans un pays touché par la pandémie. De même, il confie n’avoir pas, de mémoire, côtoyé une personne diagnostiqué positive au virus Covid 19.

A l’en croire, ce n’est qu’en début de semaine qu’il a senti des maux de tête, mais sans avoir de fièvre.

Cette situation n’est pas sans rappeler celle de l’ambassadeur d’Italie au Burkina Faso, qui dans les mêmes conditions, disait n’avoir pas mis les pieds en Italie depuis novembre 2019 et vis à Ouagadougou sans sa famille et n’a pas été en contact avec une personne testée positive.

Une preuve, si besoin en était, que le virus se propage à une vitesse folle et a déjà commencé à se transmettre entre des porteurs sains, qui ne développent pas des symptômes apparents. De quoi appeler tout le monde à une extrême prudence et au respect strict des recommandations des services sanitaires.

