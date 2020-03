Le gouvernement du Sénégal avait-il mis en place un dispositif de surveillance épidémiologique pour durcir le contrôle au niveau de l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar? Une question légitime et qui mérite bien d’être posée. Car au rythme où vont les choses, la situation devient de plus en plus sérieuse et il ne passe plus un seul jour sans qu’un cas de coronavirus ne soit signalé.

En effet, après la confirmation de deux cas par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, « SourceA », dans sa parution de ce mercredi, a annoncé qu’un second ressortissant gambien, suspecté de coronavirus a été mis en isolement à l’Aibd.

Arrivé hier soir, ajoute le journal, le passager nommé, A S, né en 1996 a présenté une forte fièvre, qui a nécessité qu’il devait être convoyé à l’hôpital Fann, hier nuit. Mais ce qui est insolite sur cette affaire, martèle le canard de Castor/Bourguiba, c’est la même compagnie aérienne, Air Sénégal, qui a amené à Dakar le premier ressortissant français contrôlé positif, avant-hier, qui a encore convoyé le colis gambien.