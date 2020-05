Le Sénégal vient d’enregistrer ce soir un onzième (11ème) décès lié au virus du Covid-19, selon un communiqué reçu par Sanslimitesn.com et publié par le ministère de la Santé et de l’Action Sociale.Il s’agit d’un patient de sexe masculin, âgé de soixante quatorze (74) ans et habitant à Dakar Plateau.Il est décédé ce lundi 04 mai au centre Cuemo de l’hôpital de Fann.

Article publié par Sanslimites

