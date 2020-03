Le nombre total de cas de COVID-19 au Sénégal est passé à 96 suite à la détection de 06 nouveaux cas aujourd’hui, a annoncé le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale, Docteur Aloyse Waly Diouf.

Sur les tests 130 effectués, 06 sont revenus positifs.

– 05 cas importés

– 01 cas contact

À ce jour, 105 cas ont été déclaré positifs dont 09 guéris et 96 encore sous traitement

Le ministère a assuré que leur état de santé “évolue favorablement” et exhorté les populations au “strict respect des mesures de prévention”.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a lancé un appel et un encouragement au personnel médical du secteur public et privée qui est en première ligne dans le combat de la pandémie.