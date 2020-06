Dans une note parvenue à Libération online, la direction générale de Sococim industries informe la population que, « malgré les mesures de prévention et de précaution instaurées depuis que la pandémie de la Covid-19 a été déclarée, quelques cas de contamination ont été formellement détectés sur le site de l’usine » . En collaboration avec le médecin d’entreprise et les services départementaux du Ministère de la Santé, « la Direction Générale a immédiatement pris et fait appliquer les décisions suivantes :

– Identification et test systématique des collaborateurs ayant été en contact avec tout cas revenu positif ;

– Confinement hors site pendant quatorze jours de tout contact rapproché du porteur du virus testé positif ;

– N’autoriser la reprise du travail de ce collaborateur qu’après un test de contrôle à l’issue de la quatorzaine de confinement réglementaire ;

– Arrêt et désinfection totale, par les agents du Service National d’Hygiène, de l’ensemble des ateliers du secteur Expéditions Ciment et des bâtiments environnants ;

– Réaménagement des horaires de travail des personnels pour minimiser le temps de séjour dans l’entreprise et donc réduire les risques de contamination ;

– Renforcement du dispositif de sensibilisation sur les gestes barrières dans tous les secteurs de l’entreprise », d’après la note.

