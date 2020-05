Le Sénégal vient d’enregistrer son 11mort lié au Covid-19 dans la nuit du lundi au mardi juste après l’annonce de son 10ème mort… Donc on peut dire que c’est deux décès en 24h :

Le nombre de décès lié au covid-19 au Sénégal prend l’ascenseur avec la perte de deux patients âgés de 58 et de 74 ans. Ces 10ème et 11ème décès habitent la Medina et le Plateau…Voici le communiqué officiel