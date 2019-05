Urgent : des “Thiantacounes” s’opposent à la décision du Khalife général des Mourides

Des disciples du guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune, décédé lundi en France à 81 ans et dont la dépouille est attendue ce vendredi à l’Aéroport international Blaise Diagne, exigent son inhumation à Médinatoul Salam, s’opposant ainsi à la décision du khalife général.

Selon la Radio futurs médias (Rfm, privée), ces disciples veulent que la volonté du défunt, qui, d’après ses proches, avait dit avant sa mort qu’il veut être inhumé à Médinatoul Salam, soit respectée. Ils ont décidé d’ailleurs de rallier l’aéroport pour empêcher inhumation de leur chef spirituel à Touba.

L’avion a déjà quitté Paris ce matin et il doit atterrir au plus tard 14h 30, a-ton appris de sources internes. Après une discussion jeudi, la famille du défunt Béthio Thioune a accepté la proposition du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. De ce fait, son inhumation est prévue à 17h ce vendredi à Touba et non à Médinatoul Salam, selon un de ses fils.