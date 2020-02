PUBLICITÉ

C’est désormais chose faite Didier Gailhaguet n’est plus président de la Fédération française des sports de glace. Il vient de présenter sa démission Pour rappel Didier Gailhaguet (né le 22 août 1953 à Béziers), est un patineur artistique et entraîneur français. Il fut marié à Annick Dumont. Il a été deux fois champion de France en 1974 et 1975.

Il devient en décembre 1992, directeur des équipes de France de patinage artistique et de danse sur glace, après avoir été entraîneur de haut niveau pendant une dizaine d’années à la patinoire de Champigny-sur-Marne. Son travail consiste à rationaliser l’ensemble du potentiel du patinage artistique français, en organisant des stages pour les élites du pays mais aussi en améliorant la détection et la formation des jeunes patineurs prometteurs.

Le parquet de Paris avait annoncé ce mardi avoir ouvert une enquête pour “viols et agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant autorité sur la victime” après les révélations de Sarah Abitbol et d’autres patineuses la semaine dernière.

Malgré les appels répétés à la démission, Didier Gailhaguet voulait rester à la tête de la Fédération française des sports de glace (FFSG). Dans un courrier envoyé mercredi aux clubs, ligues et comités départementaux de la FFSG, il déclarait alors avoir « décidé de ne pas démissionner dans l’immédiat ».