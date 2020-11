Urgent: Donald Trump refuse la victoire de Biden

Partagez avec vos amis

L’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden (78 ans), a été donné vainqueur de l’élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020, après un long suspense qui a duré depuis plusieurs jours.

C’est la victoire du très stratégique État clé de la Pennsylvanie, État de naissance de Joe Biden et de Géorgie qui ont donné cette victoire à Joe Biden. L’information donnée par CNN en premier et d’autres médias avant d’être confirmé par la Fox News, chaine conservatrice, très pro Trump qui l’a tout de même lâché ces derniers jours, à cause de ses agitations et ses mensonges, notamment ses accusations sans preuves de fraudes électorales.

Explosion de joie dans les rues de Washington. Foules bigarrées en liesse qui se massent, clameur populaire chez les pro Biden. C’est presque une délivrance pour le peuple américain qui attendait ce moment depuis des jours après l’élection de mardi dernier. L’ancien sénateur de Delaware Joe Biden a été élu 46è président des États Unis d’Amérique dans une Amérique divisée, déchirée entre deux camps qui s’affrontent parfois violemment.

Le nouvel élu qui depuis quelques jours revendique son avance sans annoncer sa victoire n’a pas tardé. «Je suis honoré d’avoir été choisi » a réagi Joe Biden sur les réseaux sociaux. S’il a gagné, sa victoire reste à être confirmée par le congrès qui se réunira dans les prochaines semaines, notamment le 06 janvier 2021. Ce ne sera que le 20 janvier que Joe Biden pourra être officiellement investi et prendre fonction comme président des États Unis d’Amérique.

Toutefois, la transition du pouvoir entre Biden et Trump peut être compliquée. Il faut noter que Donald Trump a depuis de longues semaines dit qu’il ne lâchera rien en affirmant mordicus qu’il gagnera cette élection. Il a mobilisé depuis un an près d’un millier d’avocats qui se chargerait de se battre devant les tribunaux pour que la victoire lui revienne quelle que soit la situation .

L’annonce de la victoire appris de court Donald Trump qui était en train en route dans sa limousine pour aller jouer au golf. Aussitôt dans un communiqué, il a contesté d’ores et déjà la victoire de son challenger. Il parle de machination avec la complicité des médias. Pris de court par cette annoncé, la réaction de Trump n’a pas tardé. «Cette élection n ‘est pas terminée. Joe Biden s’est précipité pour se proclamer vainqueur de peur de voir la vérité exposée », a-t-il dit dans son communiqué apparemment préparé d’avance.

Depuis quelques jours des certaines de ces avocats sont lâché dans divers États pour faire des recours. Mais au moins 300 de ces recours ont été rejetés. Ce qui ne signifie pas que Trump s’avouera vaincu.

Pour mémoire aux États-Unis, ce sont les grands médias comme CNN, Fox News, New York Times, qui selon leurs projections avec leurs experts, donnent le vainqueur des élections. D’ailleurs depuis des heures voire des jours le monde entier, notamment les Américains se tournent vers ces médias. Mais cette élection était si particulière que cet exercice a été extrêmement difficile pour les différentes chaines restées très précautionneuses dans leurs projections étant donné les scores très serrés entre les deux candidats.

La victoire de Joe Biden est historique du fait que depuis 1992, c’est première fois qu’un président sortant n’est pas réélu. Ensuite personne ne pariait vraiment sur la victoire de Joe Biden face à un Trump. Même dans le camp démocrate non seulement beaucoup n’y croyait y compris le camp démocrate qui l’a investi.

La procureure Kamala Harris devient par la même occasion, la Première femme noire à être vice-président des États-Unis. C’est par ricochet, une voie qui s’ouvre grandement pour elle pour devenir un jour président des États-Unis puisque Joe Biden a dit ne pas souhaiter se représenter pour un autre mandat. D’ailleurs, son âge et son état de santé, ne plaident pas en faveur d’un nouveau mandat.

Le Canada et l’Allemagne, la France, l’Allemagne, l’Angleterre ont déjà adressé leurs félicitations au président Joe Biden. Une reconnaissance qui va au crédit du nouvel élu malgré les agitations de Trump. Dans les heures et les jours à venir des messages afflueront davantage du monde entier.

FNA