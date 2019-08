Sous la pluie, Guy Marius Sagna , Dawouda Togola, Malick Activiste Khrouchtchev Blondin et trois femmes ex-travailleurs de la PCCI viennent d’être arrêtés alors qu’ils faisaient un sit-in devant la sonatel.

Selon nos sources, les travailleurs sont restés plus de 14 mois sans salaire à la PCCI et que la justice a condamné la SONATEL à leurs payer plus de 455millions. Jusqu’à aujourd’hui toujours rien!

Pour rappel, pourtant l’activiste sénégalais Guy Marius Sagna a été remis en liberté vendredi 16 août. Il était en détention préventive depuis le 19 juillet dernier pour « fausse alerte au terrorisme ». Sa demande de liberté conditionnelle avait été acceptée par le parquet.

Senegal7