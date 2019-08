Le géographe et journaliste, Mame Aly Konté est décédé samedi 17 août 2019 à Mbour des suites d’un malaise, a appris Senego de source proche du défunt.

C’est une grosse perte pour le monde de la presse. C’en est aussi pour le département d’histoire de l’université Cheikh Anta Diop. La disparition de Mame Aly Konté. Selon notre source, il s’était rendu à Mbour pour passer l’Aid El-Kabir en famille.

Mame Aly Konté

Mame Aly KONTE est géographe et journaliste, spécialiste des questions

de sciences et développement durable. Membre du Comité scientifique du bulletin de liaison de l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), M. KONTE est aussi Grand reporter à Sud Quotidien. A noter que Mame Aly Konté est auteur de nombreux reportages en Afrique et dans le monde sur les économies vertes, l’environnement et la gestion urbaine.

Sanslimitesn présentes ses condoléances à la famille éplorée