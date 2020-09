Max Mbargane, directeur technique de l’écurie Lansar, est en deuil. Il a perdu sa sœur du nom de Penda. Âgée de 52 ans, elle a été enterrée le lendemain vendredi 11 septembre au cimetière musulman de Thiaroye sur-Mer.

Max Mbayang renseigne que la défunte était la mère des lutteurs Djibson et Mame Baba de l’écurie Tay Shinger de Pikine. En cette douloureuse circonstance, Lutte Tv et Snap221 présentent ses condoléances les plus attristées à Max Mbargane.

