La Cour d’assises du tribunal de Milan a condamné, ce mercredi 15 juillet, Ousseynou Sy à 24 ans de prison dans le procès dans lequel le Sénégalais de 47 ans était accusé d’avoir enlevé, détourné et incendié, le 20 mars 2019, à San Donato, un bus avec à son bord des élèves et trois accompagnants.

La main lourde du tribunal

Le tribunal, présidé par le juge Ilio Mannucci Pacini, a prononcé, ce mercredi, la sentence après environ quatre heures de délibération, rapporte stopcensorship.org, visité par Senego. Le procureur de Milan Luca Poniz avait demandé 24 ans de prison pour enlèvement pour terrorisme, incendie, blessure et résistance.

De fortes amendes à M. Sy et au ministère de l’Education

M. Sy a également été condamné conjointement et solidairement avec le ministère de l’Education et les auto-directions. En tant que défendeurs civils, ils devront verser une indemnisation de 25 000 euros pour chacun des 50 enfants victimes du détournement du bus et de 3 000 euros pour les parents des enfants. La municipalité de Crema a également obtenu une compensation de 10 000 euros.

Les parents d’élèves satisfaits…

“Nous sommes absolument satisfaits de la sentence. Nous nous étions mis entre les mains de la justice et nous sommes satisfaits”, ont déclaré les parents de certains des garçons après le verdict. “C’est aussi un enseignement pour nos enfants et ils se sentiront proches des institutions”, a déclaré la mère d’un des garçons, qui a préféré garder l’anonymat.

…Mais la défense fait appel

“Nous prenons note de la décision, nous allons lire les motifs et nous allons définitivement faire appel”, a déclaré Giovanni Garbagnati, avocat de Ousseynou Sy.

Cet article Urgent – Italie : Le Sénégalais pyromane et kidnappeur du bus scolaire lourdement condamné… est apparu en premier sur Sunubuzz.